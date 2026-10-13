NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 09:28 Uhr 8,1 Prozent. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,205 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,187 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9'240'315 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 80,049 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 17,273 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -11,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 15.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 20.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,319 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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