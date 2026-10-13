NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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13.10.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 0,198 EUR.
Das Papier von NEL ASA konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,4 Prozent auf 0,198 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,205 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,187 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 15'394'452 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,596 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,576 Prozent.
NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -11,79 Prozent zurück. Hier wurden 153.41 Mio. NOK gegenüber 173.92 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 20.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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