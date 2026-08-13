NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,205 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,203 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,206 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 446'373 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 78,293 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,173 EUR fiel das Papier am 26.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 18,429 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte NEL ASA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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