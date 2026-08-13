NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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13.08.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 0,203 EUR.
Die NEL ASA-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 0,203 EUR. In der Spitze büsste die NEL ASA-Aktie bis auf 0,203 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,206 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'325'491 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,494 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit Abgaben von 14,519 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.07.2026 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 153.41 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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