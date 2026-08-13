NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit Abschlägen

Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,204 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,203 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,206 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 703'975 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 79,167 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 17,851 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. NEL ASA veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 21.10.2027.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,319 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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