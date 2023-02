NEL ASA Aktie News: NEL ASA büsst am Montagmittag ein

Die NEL ASA-Aktie musste um 12:28 Uhr im BX World-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 1,63 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 21.10.2021 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NEL ASA am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 15.02.2024.

Redaktion finanzen.ch