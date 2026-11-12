NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,187 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,187 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,188 EUR. Bisher wurden via Tradegate 854'651 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,246 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2026 auf bis zu 0,173 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 8,146 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,05 NOK je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 111.65 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -63,20 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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