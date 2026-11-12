NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,189 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,190 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,188 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 445'862 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 48,181 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,606 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. NEL ASA gewährte am 15.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -63,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor