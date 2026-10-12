NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Montagvormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,188 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,189 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,185 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 313'617 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,208 Prozent. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,023 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Am 15.07.2026 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 153.41 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 15.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 20.10.2027 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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