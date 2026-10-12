NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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12.10.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 0,189 EUR zu.
Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 16:28 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,185 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 917'699 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,796 Prozent. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,218 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 15.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,319 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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