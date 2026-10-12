Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’856 0.5%  SPI 19’633 0.5%  Dow 51’889 0.5%  DAX 25’254 0.7%  Euro 0.9322 0.3%  EStoxx50 6’197 0.4%  Gold 4’165 -0.7%  Bitcoin 68’859 -0.8%  Dollar 0.8346 0.5%  Öl 107.0 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Microsoft vor 4-Billionen-Dollar-Bewertung: Welche Risiken Anleger beachten sollten
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
ETF Sparplan

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Montagnachmittag fester

NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 0,189 EUR zu.

NEL ASA
0.17 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 16:28 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,185 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 917'699 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,796 Prozent. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,218 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 15.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,319 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aktien von Plug Power, NEL & Co. im Aufwind? Warum die Ölwarnung von Goldman Sachs für Gesprächsstoff sorgt

Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.70 SDB1PU
Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’855.57 12.10.2026 16:48:41
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SI7B8U
Long 12’396.91 8.90 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0.17 -0.58% NEL ASA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.