NEL ASA Aktie News: NEL ASA zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 0,189 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,190 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,185 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 497'848 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 93,386 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 8,413 Prozent sinken.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 153.41 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 20.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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