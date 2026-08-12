NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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12.08.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochvormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 0,204 EUR ab.
Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 0,204 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,204 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,205 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 224'027 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,607 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 14,939 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Am 15.07.2026 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -11,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 153.41 Mio. NOK im Vergleich zu 173.92 Mio. NOK im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 21.10.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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