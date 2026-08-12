NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Mittwochnachmittag nach

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,203 EUR nach. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,202 EUR. Bei 0,205 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'508'119 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 80,049 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2026 auf bis zu 0,173 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 14,729 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. NEL ASA veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen

Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel