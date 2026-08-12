NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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12.08.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Mittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 0,207 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 0,207 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,210 EUR an. Bei 0,205 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 828'854 NEL ASA-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 76,570 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Mit Abgaben von 16,377 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173.92 Mio. NOK gelegen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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