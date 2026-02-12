NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit Kurseinbussen

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 0,192 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,191 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,192 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109'901 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 0,334 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 74,178 Prozent zulegen. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,354 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 303.37 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365.90 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,296 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

