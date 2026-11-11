NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochvormittag ohne grosse Veränderung

Im Tradegate-Handel kam die NEL ASA-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,191 EUR. Bei 0,192 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,188 EUR. Bei 0,190 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 198'040 Aktien.

Bei 0,366 EUR markierte der Titel am 26.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 91,763 Prozent Luft nach oben. Bei 0,173 EUR fiel das Papier am 26.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,182 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111.65 Mio. NOK – eine Minderung von -63,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 303.37 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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