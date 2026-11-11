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11.11.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochvormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von NEL ASA zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die NEL ASA-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,191 EUR.
Im Tradegate-Handel kam die NEL ASA-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,191 EUR. Bei 0,192 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,188 EUR. Bei 0,190 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 198'040 Aktien.
Bei 0,366 EUR markierte der Titel am 26.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 91,763 Prozent Luft nach oben. Bei 0,173 EUR fiel das Papier am 26.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,182 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111.65 Mio. NOK – eine Minderung von -63,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 303.37 Mio. NOK eingefahren.
Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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