NEL ASA Aktie News: NEL ASA fällt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 0,188 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,188 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,190 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'393'255 NEL ASA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,829 Prozent. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,729 Prozent.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Am 15.10.2026 äusserte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111.65 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 19.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,310 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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