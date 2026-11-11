NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag leichter

Um 12:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 0,190 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,188 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,190 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 633'470 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,166 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,173 EUR ab. Abschläge von 8,991 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -63,20 Prozent zurück. Hier wurden 111.65 Mio. NOK gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,310 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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