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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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11.08.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagvormittag gesucht

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,200 EUR nach oben.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,200 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,202 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,200 EUR. Zuletzt wechselten 180'710 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 82,750 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,173 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 13,450 Prozent Luft nach unten.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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