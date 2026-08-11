NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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11.08.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag stärker
Die Aktie von NEL ASA zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 0,205 EUR.
Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,206 EUR zu. Mit einem Wert von 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'743'045 NEL ASA-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 44,049 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,173 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,355 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.07.2026. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 153.41 Mio. NOK – eine Minderung von -11,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173.92 Mio. NOK eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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