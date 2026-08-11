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11.08.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: Anleger greifen bei NEL ASA am Mittag zu

NEL ASA Aktie News: Anleger greifen bei NEL ASA am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 0,204 EUR.

NEL ASA
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 0,204 EUR zu. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,204 EUR zu. Bei 0,200 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 949'846 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. 79,607 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,173 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,939 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 153.41 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NEL ASA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,319 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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