NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA schiebt sich vor

Die NEL ASA-Aktie stand in der BX World-Sitzung zuletzt 2.8 Prozent im Plus bei 1.85 CHF. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 1.85 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.85 CHF. Zuletzt wechselten via BX World 55'000 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2021 -0.103 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Oslo, Nasdaq OTC, Chi-X, FN STO Eq, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

