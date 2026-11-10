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10.11.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag fester

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,192 EUR.

NEL ASA
0.18 CHF 2.34%
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Um 09:28 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 0,192 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,192 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,188 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 173'227 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,969 Prozent. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 10,031 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111.65 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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