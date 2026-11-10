NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 0,188 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,187 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,188 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'159'789 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 94,208 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,023 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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