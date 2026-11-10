|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Mittag nach
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 0,191 EUR ab.
Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 0,191 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,188 EUR. Mit einem Wert von 0,188 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 548'879 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 90,961 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,561 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.
Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.10.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,05 NOK je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 111.65 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -63,20 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu NEL ASA
|
12:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
09:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
15.10.26
|NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger? (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu NEL ASA
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.