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10.11.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Mittag nach

NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Mittag nach

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 0,191 EUR ab.

NEL ASA
0.17 CHF 1.75%
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Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 0,191 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,188 EUR. Mit einem Wert von 0,188 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 548'879 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 90,961 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,561 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.10.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,05 NOK je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 111.65 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -63,20 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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