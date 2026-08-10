NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Vormittag positiv

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 0,201 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,202 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,199 EUR. Zuletzt wechselten 648'651 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 82,294 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,666 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173.92 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 153.41 Mio. NOK.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,319 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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