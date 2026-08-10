NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagnachmittag kaum verändert

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die NEL ASA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,200 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,202 EUR an. Bei 0,197 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,199 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1'181'468 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,933 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,363 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.07.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173.92 Mio. NOK gelegen.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,319 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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