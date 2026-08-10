NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 0,198 EUR nach. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,198 EUR nach. Bei 0,199 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 933'433 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,366 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 84,410 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,173 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,664 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 153.41 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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