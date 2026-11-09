NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag freundlich

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 0,190 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,195 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,186 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 2'132'863 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. 92,571 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,173 EUR fiel das Papier am 26.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 9,648 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 303.37 Mio. NOK gelegen.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Am 01.03.2028 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,310 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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