NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 0,193 EUR zu. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,195 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,186 EUR. Bisher wurden heute 1'679'034 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,987 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR ab. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 10,496 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.03.2028 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,310 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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