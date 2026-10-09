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09.10.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA büsst am Freitagvormittag ein

NEL ASA Aktie News: NEL ASA büsst am Freitagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 0,184 EUR.

NEL ASA
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Um 09:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,184 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,182 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,186 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 402'775 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,210 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 6,128 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Am 15.07.2026 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173.92 Mio. NOK gelegen.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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