NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,182 EUR ab. Bei 0,182 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,186 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 1'714'825 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 100,384 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,173 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,099 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.41 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 15.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 20.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aktien von Plug Power, NEL & Co. im Aufwind? Warum die Ölwarnung von Goldman Sachs für Gesprächsstoff sorgt

Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen