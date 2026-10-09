Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Suche...
Plus500 Depot

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag im Minus

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,182 EUR abwärts.

NEL ASA
0.17 CHF 1.76%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,182 EUR ab. Bei 0,182 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,186 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 1'714'825 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 100,384 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,173 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,099 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.41 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 15.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 20.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aktien von Plug Power, NEL & Co. im Aufwind? Warum die Ölwarnung von Goldman Sachs für Gesprächsstoff sorgt

Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten