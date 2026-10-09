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09.10.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteidigt Stellung am Mittag

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteidigt Stellung am Mittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,185 EUR.

NEL ASA
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Mit einem Kurs von 0,185 EUR zeigte sich die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,186 EUR zu. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,182 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,186 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'008'436 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,781 Prozent. Am 26.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 6,759 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.41 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.10.2027 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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