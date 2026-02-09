NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.02.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteuert sich am Montagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 0,189 EUR.
Das Papier von NEL ASA legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,189 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,192 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,188 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'924'952 NEL ASA-Aktien.
Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,334 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 76,480 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 12,209 Prozent Luft nach unten.
Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Am 29.10.2025 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -17,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 303.37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 365.90 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.
Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2025 -0,296 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen
Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet
Nachrichten zu NEL ASA
|
12:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteuert sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
06.02.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.12.25
|NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet (finanzen.ch)
|
10.11.25
|NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH (finanzen.ch)
Analysen zu NEL ASA
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.24
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht moderate Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes legten zum Wochenstart zu.