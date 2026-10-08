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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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08.10.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 0,186 EUR ab.

NEL ASA
0.17 CHF -1.73%
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Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,8 Prozent auf 0,186 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,185 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,189 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 454'075 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 49,001 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 7,135 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2025 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173.92 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 153.41 Mio. NOK.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,311 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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