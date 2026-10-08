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08.10.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagnachmittag tiefer

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,184 EUR ab.

NEL ASA
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Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,3 Prozent auf 0,184 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,182 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,189 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'082'818 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,074 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 6,066 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. NEL ASA veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,311 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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