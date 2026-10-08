NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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08.10.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagmittag im Minus
Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 0,186 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,186 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,185 EUR. Bei 0,189 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1'347'221 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 96,505 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 7,452 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 vorlegen. NEL ASA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,311 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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