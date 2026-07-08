NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag im Minus

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,207 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,202 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,210 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 3'006'349 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 43,502 Prozent niedriger. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,174 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 22.04.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148.10 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155.34 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 21.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von NEL ASA.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,239 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Erste Schätzungen: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schock für NEL ASA-Anleger: CEO verabschiedet sich - Aktie fällt

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen