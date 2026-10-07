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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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07.10.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 0,187 EUR abwärts.

NEL ASA
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Um 16:28 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,187 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,186 EUR. Bei 0,190 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 3'235'290 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Gewinne von 95,455 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2026 Kursverluste bis auf 0,173 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,433 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173.92 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 153.41 Mio. NOK.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,311 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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