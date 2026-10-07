NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von NEL ASA

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 0,190 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,189 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,190 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'451'446 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 48,126 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,703 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 153.41 Mio. NOK, gegenüber 173.92 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -11,79 Prozent präsentiert.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,311 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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