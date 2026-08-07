NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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07.08.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA legt am Freitagvormittag zu
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 0,196 EUR zu.
Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 0,196 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,199 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,196 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107'220 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 86,100 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 11,864 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Am 15.07.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173.92 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 153.41 Mio. NOK.
NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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