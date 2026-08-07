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07.08.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag höher

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,198 EUR.

NEL ASA
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,198 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,200 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,196 EUR. Zuletzt wechselten 1'477'820 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. 84,596 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,173 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,576 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 153.41 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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