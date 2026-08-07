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07.08.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR.

NEL ASA
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Das Papier von NEL ASA legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR. Bei 0,200 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,196 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 908'046 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 46,047 Prozent niedriger. Am 26.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,173 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,221 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. NEL ASA gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,319 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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