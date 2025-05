NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Vormittag an Fahrt

Das Papier von NEL ASA legte um 09:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,190 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,193 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,191 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 311'005 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 0,803 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 321,712 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,763 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 NOK je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -59,88 Prozent auf 155.34 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387.20 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte NEL ASA am 16.07.2025 vorlegen. Am 13.05.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,295 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

