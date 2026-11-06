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06.11.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagvormittag stärker
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,184 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 0,184 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,186 EUR zu. Bei 0,186 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 243'597 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,074 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Abschläge von 5,719 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -63,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 19.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,310 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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NEL ASA am 06.11.2026
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