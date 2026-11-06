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06.11.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA steigt am Freitagnachmittag

NEL ASA Aktie News: NEL ASA steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 0,189 EUR zu.

NEL ASA
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 0,189 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,189 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,186 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'091'346 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 93,796 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,218 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.10.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -63,20 Prozent zurück. Hier wurden 111.65 Mio. NOK gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte NEL ASA die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
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NEL ASA am 06.11.2026

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