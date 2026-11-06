NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 0,187 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,187 EUR. Bei 0,186 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 822'512 Aktien.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 95,037 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2026 Kursverluste bis auf 0,173 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,631 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -63,20 Prozent zurück. Hier wurden 111.65 Mio. NOK gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor