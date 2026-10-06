NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,191 EUR. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,191 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,190 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 310'690 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 91,161 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,467 Prozent.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. NEL ASA veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 153.41 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte NEL ASA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,311 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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