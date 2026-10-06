NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag stabil

Die NEL ASA-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,190 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,192 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,190 EUR. Mit einem Wert von 0,190 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 972'020 Stück.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 92,166 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2026 auf bis zu 0,173 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 9,879 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 15.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -11,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173.92 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,311 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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