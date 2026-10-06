NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die NEL ASA-Aktie um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel bei 0,190 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,192 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,190 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 424'365 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 92,166 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 9,879 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 173.92 Mio. NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,311 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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